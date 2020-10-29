В ВСУ за сутки обнаружили 171 больного COVID-19, один человек умер

В Вооруженных Силах Украины 28 октября зафиксирован 15-й летальный случай из-за COVID-19, всего выявили 171 нового больного.

Умер военнослужащий во Львове, сообщила пресс-служба Медицинских сил Украины. Он был госпитализирован еще 10 октября, а 13-го получил положительный результат ПЦР-теста.

В связи с ухудшением состояния здоровья 19 октября пациента перевели в реанимационное отделение. Несмотря на принятые меры 28-го состояние его здоровья ухудшилось. Интенсивная терапия не дала результата. По имеющейся информации, военнослужащий имел хронические сопутствующие заболевания.

Из вновь выявленных больных в учреждениях здравоохранения находится 55 человек, дома под наблюдением медицинской службы – 77. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

В ВСУ заболел коронавирусом еще 171 человек Facebook Медичні сили ЗСУ

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что по состоянию на утро четверга, 29 октября, в Украине официально подтверждено 370417 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7342 обнаружены за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 6868 человек (+113 сутки), а 151 632 пациента (+2990 сутки) полностью побороли болезнь.