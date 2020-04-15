По состоянию на 15 апреля количество случаев заражения коронавирусом в Вооруженных силах Украины возросло до 23. За последние сутки болезнь была подтверждена у еще четырех защитников.

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Из всех диагностированных случаев один стал летальным, и один человек выздоровел, отметили на странице командования Медицинских сил ВСУ в Facebook. Кроме того, 307 военных находятся на изоляции (у 47 из них она заканчивается в ближайшие трое суток).

Что касается новых пациентов, у которых подтвердилась опасная инфекция, то они все из разных областей Украины.

Коронавирус в ВСУ "Цензор.НЕТ"

Военнослужащий Житомирского гарнизона , с 8 апреля находился на изоляции в связи с контактом с больным лицом. 14 апреля госпитализирован в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя. Состояние здоровья удовлетворительное.

Военнослужащий Одесского гарнизона , с 9 апреля находится на стационарном лечении в ВМКЦ Южного региона с диагнозом "пневмония". Состояние средней степени тяжести.

Военнослужащий Винницкого гарнизона , находится на самоизоляции с 11 апреля в связи с контактом с инфицированным лицом. Состояние здоровья удовлетворительное, жалоб нет. Продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Военнослужащий Хмельницкого гарнизона, с 7 апреля находится на лечении в Черновицкой областной клинической больнице с диагнозом "подозрение на COVID-19". Состояние здоровья удовлетворительное, продолжает лечение.

В командовании Медицинских сил ВСУ подчеркнули, что анализ заболеваемости среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми, которые не входят в круг лиц ежедневного общения или совместного проживания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с обострением эпидемиологической ситуации в рядах защитников Украины командование Объединенных сил усилило меры, направленные на борьбу с эпидемией.

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