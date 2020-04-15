Главная Новости
15 апреля • обновлено в 12:07
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В ВСУ 23 военных заразились коронавирусом: свежая сводка

1.3т
Читать материал на украинском

По состоянию на 15 апреля количество случаев заражения коронавирусом в Вооруженных силах Украины возросло до 23. За последние сутки болезнь была подтверждена у еще четырех защитников.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Из всех диагностированных случаев один стал летальным, и один человек выздоровел, отметили на странице командования Медицинских сил ВСУ в Facebook. Кроме того, 307 военных находятся на изоляции (у 47 из них она заканчивается в ближайшие трое суток).

Что касается новых пациентов, у которых подтвердилась опасная инфекция, то они все из разных областей Украины.

Коронавирус в ВСУ

Коронавирус в ВСУ

"Цензор.НЕТ"

  • Военнослужащий Житомирского гарнизона, с 8 апреля находился на изоляции в связи с контактом с больным лицом. 14 апреля госпитализирован в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя. Состояние здоровья удовлетворительное.

  • Военнослужащий Одесского гарнизона, с 9 апреля находится на стационарном лечении в ВМКЦ Южного региона с диагнозом "пневмония". Состояние средней степени тяжести.

  • Военнослужащий Винницкого гарнизона, находится на самоизоляции с 11 апреля в связи с контактом с инфицированным лицом. Состояние здоровья удовлетворительное, жалоб нет. Продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

  • Военнослужащий Хмельницкого гарнизона, с 7 апреля находится на лечении в Черновицкой областной клинической больнице с диагнозом "подозрение на COVID-19". Состояние здоровья удовлетворительное, продолжает лечение.

В командовании Медицинских сил ВСУ подчеркнули, что анализ заболеваемости среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми, которые не входят в круг лиц ежедневного общения или совместного проживания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с обострением эпидемиологической ситуации в рядах защитников Украины командование Объединенных сил усилило меры, направленные на борьбу с эпидемией.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3764.

    Вылечились: 143. Умерли: 108.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

  • Назван малоизвестный признак коронавируса, который легко заметить самому.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги