В ВСУ 164 человека отправили в изоляцию из-за коронавируса

По состоянию на 07:00, 30 марта, в Вооруженных Силах Украины новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 не зарегистрировано.
Об этом в Facebook сообщает Командование Медицинских сил ВСУ. Отмечается, что на изоляции сейчас находится 164 человек.
"Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток – 55 человек", – указано в сообщении.
Коронавирус в Украине
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как военные на Донбассе борются с коронавирусом. По нашим данным, в зоне проведения боевых действий катастрофически не хватает масок, перчаток, защитных костюмов и антисептиков.
Как сообщал OBOZREVATEL, количество больных коронавирусом в мире уже превысило 770 тысяч, при этом более чем полмиллиона из них – активные.
Состоянием на 30 марта, в Украине количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 достигло 480 случаев.
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