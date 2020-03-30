В ВСУ 164 человека отправили в изоляцию из-за коронавируса

По состоянию на 07:00, 30 марта, в Вооруженных Силах Украины новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 не зарегистрировано.

Об этом в Facebook сообщает Командование Медицинских сил ВСУ. Отмечается, что на изоляции сейчас находится 164 человек.

"Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток – 55 человек", – указано в сообщении.

Коронавирус в Украине

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как военные на Донбассе борются с коронавирусом. По нашим данным, в зоне проведения боевых действий катастрофически не хватает масок, перчаток, защитных костюмов и антисептиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество больных коронавирусом в мире уже превысило 770 тысяч, при этом более чем полмиллиона из них – активные.

Состоянием на 30 марта, в Украине количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 достигло 480 случаев.

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