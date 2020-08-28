МоваЯзык

Топ-темы:

В ВОЗ заявили о пагубном влиянии COVID-19 на психику

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
3,5 т.
Коронавирус пагубно влияет на психику людей

Коронавирус пагубно влияет на психику людей.

Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса пагубно повлияла на психическое здоровье миллионов людей.

По его словам, это связано с тревогой и страхом, вызванными пандемией, а также нарушением работы служб по поддержке психического здоровья, пишут "Известия".

Кроме того, Гебрейесус назвал причиной негативного влияния COVID-19 отсутствие взаимодействия между людьми в связи с карантином.

Он напомнил, что в мире с психическими расстройствами разной тяжести проживают около 1 млрд человек, а каждые 40 секунд один человек совершает суицид.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в городе Гуанчжоу на юге Китая из больницы выписали пациента, которого семь месяцев лечили от коронавирусной инфекции. 62-летний мужчина был госпитализирован в конце января.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

КоронавирусВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ)Тедрос Аданом Гебреисус
Поделиться в Facebook
  2. Общество