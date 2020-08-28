В ВОЗ заявили о пагубном влиянии COVID-19 на психику

Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса пагубно повлияла на психическое здоровье миллионов людей.

По его словам, это связано с тревогой и страхом, вызванными пандемией, а также нарушением работы служб по поддержке психического здоровья, пишут "Известия".

Кроме того, Гебрейесус назвал причиной негативного влияния COVID-19 отсутствие взаимодействия между людьми в связи с карантином.

Он напомнил, что в мире с психическими расстройствами разной тяжести проживают около 1 млрд человек, а каждые 40 секунд один человек совершает суицид.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в городе Гуанчжоу на юге Китая из больницы выписали пациента, которого семь месяцев лечили от коронавирусной инфекции. 62-летний мужчина был госпитализирован в конце января.

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