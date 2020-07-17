В ВОЗ сказали, в каких областях Украины нужно усилить карантин.

Глава представительства ВОЗ в Украине, доктор Ярно Хабихт заявил, что в ряде регионов Украины нужно усилить карантин из-за роста случаев заболевания COVID-19.

В частности, это Львов, Львовская область, Черновцы, Закарпатье, Ривне, рассказал он в интервью "РБК-Украина". По его словам, эти области отвечают почти за половину всех случаев коронавируса в стране.

"Вчера смотрел статистику, такие регионы, как Львов, Львовская область, Черновцы, Закарпатье, Ривне – они отвечают за половину всех случаев. То есть на национальном уровне мы можем ослаблять карантин, но в таких регионах эти меры должны быть усилены. Есть потребность в местной адаптации. В некоторых областях карантинные меры были более суровые, чем в Киеве", – сказал он.

По его словам, сейчас важно, чтобы в областях не было роста количества зараженных.

"Мы должны ослаблять карантин, тщательно контролировать ситуацию, но, как мы видели в других странах, ситуация может выйти из-под контроля, и, возможно, придется вернуться к предыдущим мерам", – подчеркнул Хабихт.

Доктор предупредил, что за тем, что происходит в регионах Украины по заболеваемости коронавирусом, необходимо тщательно следить.

"Мы должны учитывать, что Украина стала постепенно ослаблять ограничения. Ввела адаптивный карантин. Это должно официально продолжаться до конца июля. Важно понимать, что происходит по всей Украине. Мы наблюдали подобное и в других странах. Думаю, Украина готова ослабить некоторые меры. Но мы должны тщательно следить, как это происходит на областном, районном и местном уровне", – подчеркнул Хабихт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хабихт заявил, что стремительный рост заболеваемости коронавирусом в Украине связан с увеличением количества тестирований и "расслабленным" поведением украинцев.