В ВОЗ сказали, когда коронавирус перестанет быть угрозой для мира

Пока не будет изобретена вакцина от коронавируса COVID-19, новая болезнь будет представлять серьезную угрозу человечеству.

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Такое заявление в онлайн-интервью Reuters из Женевы сделал исполнительный директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майк Райан.

Он отметил, что, хотя многие страны все еще находятся "на пороге шторма", другие начинают показывать, что в некоторой степени заболевание возможно сдержать.

Майк Райан The Straits Times

"В этом смысле есть надежда", – сказал Райан. "На глобальном уровне ситуация все еще очень, очень серьезная, но характер болезни и траектория распространения вируса в разных частях мира сейчас очень разные", – добавил он.

Представитель ВОЗ призвал государства возобновлять нормальную жизнь "с особой осторожностью и бдительностью".

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в России был зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев коронавируса – за сутки в стране подтвердили +10 633 диагнозов.

В Испании тем временем зафиксирован самый низкий показатель смертности с 18 марта – 164 летальных случая. Статистика показывает, что пандемия в стране идет на спад.

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