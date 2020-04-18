В ВОЗ сделали новое заявление об иммунитете от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения не уверены в том, что наличие антител к COVID-19 говорит об иммунитете к этому вирусу. Поэтому они не могут рекомендовать странам применять массовое экспресс-тестирование для выявления якобы иммунных людей для ослабления карантина.

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Как сообщает DailyMail, в эпидемиологи ВОЗ не имеют никаких доказательств того, что антитела, которые вырабатываются у переболевших коронавирусом, способны создать иммунитет от болезни.

ВОЗ: антитела к COVID-19 могут не давать иммунитета europeanpharmaceuticalreview.com

Таким образом они ставят под сомнение планы правительств стран, которые хотели с помощью экспресс-тестов выявить людей, у которых есть антитела, и ослабить для них карантинные меры (например, разрешить ходить на работу). Так хотели поступить, в частности, в США и Великобритании.

"Многие страны предлагают использовать быстрые диагностические серологические тесты, чтобы иметь возможность получить то, что они считают мерой иммунитета. В настоящее время у нас нет доказательств того, что использование серологического теста может показать обладает иммунитетом человек или нет", – заявила специалистка ВОЗ по инфекционным заболеваниям Мария Ван Керкхове, выступая на пресс-конференции в Женеве.

Мария Ван Керкхове AFP

Её поддержал и доктор Майкл Райан – исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, он добавил, что многие тесты даже не покажут наличие антител, так как их точность оставляет желать лучшего.

По словам Ван Крекхове, раннее исследование пациентов в Шанхае показало, что у некоторых больных был довольно высокий уровень антител – в итоге, это не защитило их от заражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МОЗ Украины предупредили, что самостоятельное проведение экспресс-тестов на коронавирус COVID-19 несут угрозу окружающим.