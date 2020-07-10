В ВОЗ рассказали о влиянии COVID-19 на курящих людей

В ВОЗ рассказали о связи COVID-19 и курения.

Во Всемирной организации здоровья заявили о старте инициативы по обеспечению доступа к отказу от табака, так как курильщики больше подвержены заболеванию COVID-19 в тяжелой форме.

Об этом во время брифинга заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает CGTN. По его словам, сейчас в мире насчитывается около 1,3 млрд курильщиков.

Он отметил, что курение и так убивает около 8 миллионов человек ежегодно, но во время пандемии опасность для курильщиков еще выше.

"Если людям нужно больше мотивации, чтобы бросить курить, то пандемия обеспечит дополнительную мотивацию. ВОЗ запускает инициативу по обеспечению доступа к отказу от табака, цель которой – помочь 1,3 миллиардам людей в мире бросить курить во время пандемии COVID-19", – заявил Гебреисус.

В рамках этой инициативы курящие люди смогут получить свободный доступ к таким ресурсам как никотин-заместительная терапия или онлайн-консультации со специалистами.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики выяснили, что легкие, ослабленные курением, более восприимчивы к респираторным инфекциям.