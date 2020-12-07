В ВОЗ придумали заражать COVID-19 людей, чтобы ускорить разработку вакцины

Всемирная организация здравоохранения предложила заражать молодых здоровых людей коронавирусом, чтобы ускорить разработку вакцины.

Мнения ученых по этому поводу разделились, пишет The Guardian. Сторонники подобных испытаний утверждают, что риски COVID-19 для молодых и здоровых минимальны, а польза для общества высока.

Ожидается, что в понедельник, 7 декабря, в ВОЗ соберется консультативная группа из более десяти научных экспертов. На закрытой от публики и участников исследования встрече они обсудят возможные проблемы с такими испытаниями на людях.

"Pfizer, Moderna и AstraZeneca вместе смогут произвести достаточно вакцин в 2021 году только для иммунизации трети человечества, а богатые страны уже сделали предварительный заказ на большую часть своих вакцин. Испытания вакцины-кандидата нового поколения на людях могут помочь обеспечить достаточное количество вакцин для всего мира", – сказал представитель организации 1Day Sooner, выступающей за заражение добровольцев.

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