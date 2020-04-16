Европа стоит на пороге пика пандемии COVID-19 и поэтому должна быть очень осторожной в вопросах послабления карантина.

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Ведь сейчас число зараженных опасной инфекцией в европейских странах приблизилось к миллиону, что составляет практически половину от всех случаев заболевания коронавирусом в мире. На этом акцентировал внимание региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ганс Клюге, передает Reuters.

"Количество случаев по всему региону продолжает расти. За последние 10 дней число зарегистрированных в Европе случаев почти удвоилось и приблизилось к одному миллиону. Грозовые тучи этой пандемии все еще сильно нависают над европейским регионом", – подчеркнул он, добавив, что жертвами коронавируса здесь стали более 84 тыс. человек.

Поэтому, убежден Клюге, страны, которые хотят ослабить карантинные ограничения (например, открыть школы и некоторые предприятия), должны понимать сложность и риски таких действий.

Пандемия коронавируса

"Люди справедливо спрашивают: сколько мы должны терпеть? И как долго? Мы, правительства и органы здравоохранения, должны найти ответы, чтобы определить, когда, при каких условиях и как мы можем рассмотреть вопрос о безопасном выходе из карантина", – отметил региональный директор ВОЗ в Европе.

По его словам, любой шаг по отмене ограничительных мер должен происходить лишь на фоне признаков того, что распространение COVID-19 в странах контролируется, риски вспышек сведены к минимуму, а системы здравоохранения способны выявлять, тестировать, отслеживать и изолировать инфицированных.

"Мы остаемся в зоне шторма... Если вы не можете обеспечить выполнение этих критериев до ослабления ограничений, я настоятельно призываю вас пересмотреть свое мнение. Быстрого пути назад к нормализации не существует", – предупредил Клюге.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего в мире по состоянию на 16 апреля коронавирусом заболели уже более 2 млн человек. Лидируют в антирейтинге по-прежнему США. Новые случаи заражения также начали обнаруживать в Китае.