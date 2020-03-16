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16 марта • обновлено в 10:21
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В ВОЗ предупредили о росте смертности от коронавируса в Европе

4.5т
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Во многих странах Европы эпидемия коронавируса находится только на начальной стадии, поэтому, смертность в ближайшее время, вероятно, будет только расти.

Такое предположение высказал в комментарии РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

"Вспышка в Италии развивалась дольше, чем в других странах Европы, и поэтому больше пациентов либо будут выписаны, либо умрут. В других европейских странах, которые находятся на более раннем этапе эпидемии, смертность вполне может начаться в ближайшие дни и недели", – сказал он.

В ВОЗ предупредили о росте смертности от коронавируса в Европе

В ВОЗ предупредили о росте смертности от коронавируса в Европе

pnp.ru

По словам Язаревича, эксперты ВОЗ пока не могут предсказать, когда в Италии наступит пик распространения заболевания, однако многие скончавшиеся заразились еще 2-3 недели назад.

"Резкий рост с трех до сотен случаев за несколько дней ограничил возможности Италии отслеживать контакты и изолировать их. Большой проблемой стало то, что у ряда случаев на севере Италии не было четкой эпидемиологической связи. Те, кто умерли от COVID-19, были инфицированы в среднем 2-3 недели назад", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали улицы стран Европы, которые опустели из-за карантинных мер в связи со вспышкой китайского коронавируса.

За сутки 15-16 марта от COVID-19 в Италии умерли еще 368 человек – это рекордное количество за время эпидемии.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Пипец подкрался незаметно.
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