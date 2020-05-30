В ВОЗ предупредили о приближающихся вспышках COVID-19: их будет не две

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили о новых вспышках коронавируса (COVID-19), которые будут чередоваться.

Как сообщил в эфире ВВС специальный посланник ВОЗ Дэвид Набарро, болезнь может вспыхнуть с новой силой по мере ослабления карантинных мер.

Эксперт подчеркнул, что людям придется принять новую реальность и принимать меры для, чтобы обезопасить себя в дальнейшем.

Создание вакцины против COVID-19

"Коронавирус не закончился, и по мере роста передвижений людей, мы должны быть готовы к тому, что новые вспышки будут развиваться очень быстро... Кроме того, необходимо обеспечить достаточную вместимость больниц. Это станет новой нормой для всех нас", – отметил он.

Набарро добавил, что такие меры будут действовать до тех пор, пока не найдут вакцину против COVID-19. По его словам, на это может уйти много времени: "некоторые вирусы сверхсложные, когда дело доходит до разработки вакцин".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ заявили, что сейчас мир находится в середине первой волны COVID-19, во время которой может произойти второй пик заболеваемости.