В ВОЗ озвучили новые требования к самодельным маскам

Маски, независимо от того, самодельные они или фабричные, могут сдержать распространение коронавируса. Однако они будут эффективными только в том случае, если состоят из трех слоев ткани.
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Об этом говорится в обновленных рекомендациях по ношению масок, обнародованных на сайте Всемирной организации здравоохранения. Эксперты объяснили, что внутренний слой имеет функцию поглощения, средний – фильтра, а внешний должен быть сделан из неабсорбирующего материала (к примеру, полиэстера).
Такая комбинация, по словам технического руководителя ВОЗ по COVID-19, эпидемиолога Марии Д. Ван Керхе, позволит создать своеобразный механический барьер для коронавируса.
Маска
"Город+"
В свою очередь генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус акцентировал внимание на том, что тканевые маски следует правильно чистить и носить. Ведь часто поправляя их грязными руками, люди подвергают себя риску заражения.
Что касается медработников, то в ВОЗ призвали их носить средства индивидуальной защиты даже в том случае, если они не работают непосредственно с инфицированными COVID-19.
Говоря об общественном транспорте и других местах, где люди вынуждены находиться на максимально близком расстоянии друг от друга, в ВОЗ отметили, что правительства разных стран должны побуждать граждан к ношению масок. Особенно это важно для людей, старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.
Подытоживая, в ВОЗ подчеркнули, что только ношение масок не сможет остановить пандемию и не должно создавать у людей обманчивое чувство безопасности.
"Маски полезны только как часть комплексного подхода в борьбе с COVID-19", – напомнил Тедрос Аданом Гебрейесус.
Как сообщал OBOZREVATEL, вице-президент Национальной академии наук Украины, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний считает, что пока пандемия коронавируса не будет преодолена полностью, человечеству постоянно придется носить защитные маски.
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