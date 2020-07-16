В ВОЗ объяснили причины рекордов по заболеваемости COVID-19 в Украине

Стремительный рост заболеваемости коронавирусом в Украине связан с увеличением количества тестирований и "расслабленным" поведением украинцев.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава представительства ВОЗ в Украине, доктор Ярно Хабихт.

Он отметил, что если три месяца назад в Украине могли делать одну тысячу тестов на COVID-19, то сейчас можно проводить 13 тысяч ПЦР-тестов.

"В то же время, если мы посмотрим на поведение людей, то увидим, что они стали более расслабленными", – отметил Хабихт.

"Если все будет продолжаться в том же русле, то, я думаю, количество случаев будет расти не только благодаря расширению тестирования, но и из-за поведения людей", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 16 июля, в Украине официально подтверждены 56 455 случаев коронавирусной инфекции. Из них 848 обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 1 445 человек (+18 за сутки), а 28 931 пациент (+800) полностью поборол болезнь.