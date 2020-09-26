В воскресенье Украину резко накроют дожди с грозами. Карта

В воскресенье, 27 сентября, в Украину ворвутся дожди с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, сухо будет лишь в Луганской области.

Также в западных областях ожидается резкое снижение температуры воздуха, от 15 до 18 градусов выше нуля, а на севере до +20. В других регионах похолодание будет незначительным.

В Киеве 19-21 градус тепла, также ожидаются дожди с грозами.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что "ветер будет разгоняться до сильного, к штормовым значениям". Она отметила, что "воскресенье намекает на осень".

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможны снег и заморозки.