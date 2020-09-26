В воскресенье Украину резко накроют дожди с грозами. Карта
Осадки пройдут почти во всех областях
Сухой может остаться лишь Луганщина
На западе и севере также ощутимо похолодает
В воскресенье, 27 сентября, в Украину ворвутся дожди с грозами.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, сухо будет лишь в Луганской области.
Также в западных областях ожидается резкое снижение температуры воздуха, от 15 до 18 градусов выше нуля, а на севере до +20. В других регионах похолодание будет незначительным.
В Киеве 19-21 градус тепла, также ожидаются дожди с грозами.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что "ветер будет разгоняться до сильного, к штормовым значениям". Она отметила, что "воскресенье намекает на осень".
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможны снег и заморозки.