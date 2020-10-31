В воскресенье дожди накроют почти всю Украину. Карта

Погода в Украине в воскресенье, 1 ноября, будет дождливой и прохладной. Осадки ожидаются почти на всей территории страны.

Как сообщается на сайте Украинского гидрометцентра, только в западных областях будет сухо.

В большинстве областей ожидаются дожди, на юге и востоке местами значительные осадки.

Температура воздуха снизится на 3-4 градуса. Днем на севере от 7 до 12 тепла, ночью +4+9.

В центральных областях днем также 7-12 градусов, ночью от 3 до 9 тепла.

На востоке чуть теплее, днем от 10 до 15 градусов, ночью +6+11.

Примерно такая же температура ожидается и в южных областях – от 10 до 15 днем и 5-10 тепла ночью.

В Киеве в воскресенье также дождливо, днем +9+11, ночью от 6 до 8 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал возвращение тепла в ноябре.