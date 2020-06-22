В Волынской области ужесточили карантин: закроют ТРЦ, детсады

В Волынской области с 22 июня усилят карантинные меры в связи с увеличением заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщается на странице Волынской ОГА в Facebook. Согласно ему, будет запрещена работа детсадов, заведений общепита в помещениях, ТРЦ и фитнес-центров.

"Волынская область все еще остается в числе тех, которые еще не готовы к ослаблению карантинных ограничений и перехода к следующему этапу адаптивного карантина из-за высокого уровня заболеваемости", – сказано в сообщении.

Отмечается, что уровень случаев инфицирования составляет 21,15% при рекомендованных не более 11, а показатель динамики – 23,5% при рекомендованых не более 10.

Таким образом в области будут запрещены:

работа заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров (кроме расположенных в них магазинов), деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры;

осуществления регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в межобластном сообщении;

проведение религиозных мероприятий с участием более 10-ти человек;

работа дошкольных учебных заведений.

В то же время разрешена деятельность учреждений общественного питания на открытых (летних) площадках, в том числе под тентами, на верандах, при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более четырех клиентов за одним столом (без учета детей до 14 лет).

Также разрешается деятельность по предоставлению услуг по осуществлению адресной доставки заказов и заказов на вынос при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук) и использования посетителями, кроме времени приема пищи, респираторов или защитных масок.

Кроме того, в отдельных районах, где обнаружены вспышки коронавируса, будут принимать дополнительные меры для недопущения распространения инфекции. Среди таких районов – Ратновский и Камень-Каширский.

В Волынской области ужесточили карантин: закроют ТРЦ, детсады Facebook Волынская ОГА

В Волынской области ужесточили карантин: закроют ТРЦ, детсады Facebook Волынская ОГА

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области утром 22 июня было зафиксировано 1 852 случая заболевания коронавирусом.

Напомним, что карантин уже усилили в Одесской области и Харькове. Всего к следующему этапу ослабления карантинных мер не готовы девять областей и Киев.