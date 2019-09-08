В воинской части под Черниговом случилось смертельное ЧП

В Черниговской области в районе села Гончаровское во время перемещения военной техники погиб военнослужащий-контрактник воинской части оперативного командования "Север".
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба оперативного командования "Север".
podrobnosti.ua
Военные отмечают, что служащий погиб в результате нарушения мер безопасности.
Для выяснения причин и обстоятельств трагедии в оперативном командовании назначено служебное расследование.
Случай внесен в Единый государственный реестр досудебных расследований.
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