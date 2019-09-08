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8 сентября • обновлено в 11:53
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В воинской части под Черниговом случилось смертельное ЧП

3.3т Читать материал на украинском

В Черниговской области в районе села Гончаровское во время перемещения военной техники погиб военнослужащий-контрактник воинской части оперативного командования "Север".

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба оперативного командования "Север".

В воинской части под Черниговом случилось смертельное ЧП

podrobnosti.ua

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Военные отмечают, что служащий погиб в результате нарушения мер безопасности.

Для выяснения причин и обстоятельств трагедии в оперативном командовании назначено служебное расследование.

Случай внесен в Единый государственный реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что на границе с Россией погиб украинский пограничник: подробности ЧП.

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Тема
Инциденты с военными
Место
Украина Чернигов
Тег
погибли военные
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Снова бравые укровояки напились и на БТР переехали своего же? Ну ладно хоть не мирных жителей как в прошлый раз.
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5
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Инкогнито Alex, Я не понимаю свиного языка. Не трудись
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0
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Инкогнито Alex
Инкогнито Alex
И снова проходил мимо, смішно, коли щось підле готують для людей, а гинуть, як лошарики оптом. Ха, ха?
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3
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Военные отмечают, что служащийй погиб в результате нарушения мер безопасности.======= Вы чего там с ума посходили ?? Этот герой погиб под обстрелом запрещенного минскими соглашениями ярсами ...
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5
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