В понедельник, 20 апреля, у четырех военнослужащих Житомирского военного института имени С.П.Королева подтвердили коронавирус COVID-19.
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Военные с 8 апреля находились на обсервации в изоляторе военного института, поскольку контактировали с инфицированным товарищем. Об этом сообщила пресс-служба командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.
Житомирский военный институт имени Королева. Иллюстрация
Журнал Житомира
Уточняется, что ранее курсант Житомирского военного института контактировал с мамой, у которой был диагностирован коронавирус.
Медики обнаружили 27 контактных лиц курсанта и отправили их на временную изоляцию. У самого парня вскоре лабораторно подтвердили COVID-19 и госпитализировали в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя.
"Учитывая результат тестирования, срок обсервации указанной группе военнослужащих продлен. В ближайшее время ПЦР-тестирование будет проведено всем, кто входит в эту группу", – сказано в сообщении.
Как писал OBOZREVATEL, 20 апреля на Донбассе в результате обстрела "ДНР" один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение. Силы ОС ответили боевикам на обстрел.
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