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12 мая • обновлено в 18:08
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В Винницкой области заявили о второй волне COVID-19: десятки новых больных за сутки

2.5т
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В Винницкой области обнаружили признаки начала второй волны заболеваемости коронавирусом COVID-19. Всего в регионе 580 подтвержденных случаев, 309 пациентов уже выздоровели.

Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский на брифинге. По его словам, увеличение случаев инфицирования началось в течение первой недели мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

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"В течение первой полной недели мая мы имеем постепенное увеличение выявленных новых случаев. Также за последние сутки имеем 27 случаев заболевания коронавирусной болезнью", – отметил он и добавил, что на стационарном лечении сейчас находятся 70 пациентов, среди них – 8 детей .

В Винницкой области заявили о второй волне COVID-19: десятки новых больных за сутки

Кроме того, Скальский добавил, что в области зафиксировано шесть летальных исходов. Все пациенты имели другие сопутствующие заболевания.

"Заполненность коек больными COVID-19 в девяти опорных больницах области постепенно растет. Причем, если говорить о 9 учреждениях первой волны госпитальной базы, только больных COVID-19 мы уже имеем почти 20% от общего количества инфекционных коек", – рассказал глава ОГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 12 мая зафиксировали 2953 подтвержденных случаях коронавируса COVID-19.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Винница
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