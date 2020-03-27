В Винницкой области уже 9 больных коронавирусом, пятеро – сотрудницы роддома

В Винницкой области подтверждено уже 9 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПРО КОРОНАВИРУС

Как сообщил на брифинге глава Винницкой облгосадминистрации Владислав Скальский, семь случаев из девяти зафиксировали в самой Виннице, один – в Винницком районе и один – в городе Ладыжин (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

На коронавирус проверили не только сотрудников роддома, но и пациенток

В свою очередь мэр Винницы Сергей Моргунов рассказал, что первой заболела 42-летняя медсестра городского роддома №2, которая контактировала со знакомыми из Польши. От нее заразились 4 сотрудницы роддома и ее 5-летний племянник. Еще один больной – 32-летний мужчина, который путешествовал по Европе.

По словам Моргунова, на коронавирус проверили не только сотрудников роддома, но и пациенток. Сейчас роддом закрыт на карантин, в нем остается 21 женщина.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 10:00 27 марта Минздрав сообщал только о пяти больных коронавирусом в Винницкой области.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!