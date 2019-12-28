В Винницкой области трое девушек подвергли пыткам сверстницу: подробности

В Винницкой области прокуратура открыла уголовное дело из-за пыток 15-летней девушки несовершеннолетними.

Как написали в пресс-службе областной прокуратуры, правоохранители установили что трое девушек в ночь с 24 на 25 декабря 2019 года, в общежитии одного из училищ города Козятин "совершали над девушкой действия, не соответствующие общепринятым нормам морали, унижали его человеческое достоинство".

Отмечается, что девушки были в состоянии алкогольного опьянения.

В Винницкой области трое девушек подвергли пыткам сверстницу

По результатам проведения следственных действий, дело переквалифицировали на ч.2 ст.127 УК Украины - пытка.

Следственные действия продолжаются. Санкция статьи предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время визита в Стародобровольский психоневрологический интернат на Днепропетровщине зафиксировали жесткое обращение, издевательства и унижения над подопечными.

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