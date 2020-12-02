В Винницкой области от COVID-19 умерла врач-кардиолог

Таша Адамович Общество 12:13, 2.12.2020 Обновлено: 12:28, 2.12.2020

Коронавирусная инфекция продолжает уносить жизни медиков Украины – на днях в Козятине Винницкой области похоронили кардиолога Валентину Хомицкую.

Об этом сообщается на сайте "33 новини". В местной больнице они с мужем – врачом-рентгенологом Василием Хомицким – проработали с 1983 года.

Хомицкая закончила лечебный факультет Винницкого медицинского института.

После свадьбы с одногруппником и рождения сына супруги работали в Березовской участковой больнице Ривненской области.

На Ривненщине у них родилась дочь, которая позже продолжила врачебную династию и стала инфекционистом.

В Козятинскую участковую больницу Хомицкие пришли работать в 1983 году: она врачом-кардилогом, он – рентгенологом.

Впоследствии женщина возглавила терапевтическое отделение районной больницы, затем – кардиологическое отделение.

Проработала на этой должности в течение трех десятилетий.

Похоронили Валентину Хомицкую на городском кладбище возле мужа, которого не стало в 2018 году.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Украине из-за плохих условий труда в период пандемии коронавируса увольняются с работы медицинские работники.

Об одной из таких ситуаций рассказал бівший работник скорой помощи, сообщила нардеп от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. По словам медика, на его прежней работе "костюмы мокрые, запасных нет, платят копейки".

Также в Украине все чаще коронавирус становится причиной смерти членов одной семьи. Люди умирают один за другим, дети остаются сиротами, но власть и дальше тянет с решением по локдауну.

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