В Винницкой области корпорация Roshen построила дом для военных

В воинской части в городе Калиновка, что в Винницкой области, открыли дом для военнослужащих по контракту. Его построила корпорация Roshen, инвестировав почти 40 миллионов гривен. Там будут жить военные, обеспечивающие боеготовность 48-го арсенала.

Это двухэтажный дом на 16 квартир, общей площадью 1200 квадратных метров. С начала планирования строительства и до его сдачи прошло 5 месяцев. Несмотря на это – все помещения сдаются "под ключ".

Все квартиры меблированы шкафами и шкафами-купе в каждой комнате и прихожей, кухонными гарнитурами со встроенной техникой Gorenje, в состав которой входят электрическая варочная поверхность, духовка, посудомоечная машина и вытяжка.

Дом Ярослав Зорин/АрмияInform

Также каждая квартира укомплектована холодильником. Санузлы оборудованы всей сантехникой, бойлерами на 80-100 л., стиральными машинами и зеркалами.

При строительстве большое внимание уделили энергосбережению: стены сложены из газоблока, толщиной 400 мм, утепленные минеральной ватой; чердачное перекрытие – пенопластом, который защищен цементно-песчаной армированной стяжкой; подвальное перекрытие также утеплили. Установлено окна с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами; перекрытия в доме – пустотные железобетонные с выравнивающей стяжкой.

"Такого жилья нам не хватало во время чрезвычайной ситуации в 2017 году. Если бы военнослужащие жили на территории воинской части, их реагирования на ситуацию было бы более оперативным, а убытки меньшими. Социальный проект, который реализовала корпорация Roshen, – свидетельство неравнодушного отношения к проблемам военнослужащих, Вооруженных Сил Украины", – отметил командир воинской части полковник Николай Батюк.

По словам директора по развитию социальных проектов кондитерской корпорации Roshen Ирины Пономаренко, когда в Украину пришла война, вся страна поняла, насколько важна армия для государства. Она добавила, что по известным причинам государство в то время не смогло в полной мере предоставить своим защитникам надлежащее обеспечение.

"Именно поэтому наша компания с самого начала войны на востоке Украины вместе со всей страной присоединилась к обеспечению и поддержке украинской армии. Это дом, где военные должны чувствовать тепло после тяжелой и ответственной работы. Люди, которые определили для себя приоритетом защиту своей страны и служение украинскому народу, должны жить в надлежащих условиях", – заметила Пономаренко

Общий бюджет строительства и обустройства жилого дома для военнослужащих в Калиновке составляет 37211998 грн.

Это уже второй дом для военнослужащих, построенный корпорацией Roshen, в рамках благотворительного проекта. Аналогичный жилой дом она построила под Броварами, в Киевской области, и передала военным Вооруженных сил Украины в 2014 году.

Дом Ярослав Зорин/АрмияInform

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