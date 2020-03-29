В Винницкой области среди 23 госпитализированных с коронавирусом пациентов лишь один находится в тяжелом состоянии, это ребенок.

Глава Винницкой ОГА Владислав Скальский на брифинге сообщил, что по состоянию на 10:00 воскресенья в Винницкой зарегистрировано 78 подозрений на COVID-19, из которых в 23 случаях лабораторные тесты показали "плюс".

При этом образцы материалов еще 16 человек исследуются. Среди заболевших находятся двое детей.

"Состояние у всех удовлетворительное, только один ребенок из Черновицкого района, который находится в Могилев-Подольской больнице, имеет тяжелое состояние. Но в течение последних часов имеем первую положительную информацию о состоянии этого ребенка", – рассказал Скальский.

В Винницкой области коронавирус нашли уже у 23 человек

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 10:00 воскресенья, 29 марта, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине уже достигло 418.

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