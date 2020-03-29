Главная Новости
29 марта • обновлено в 20:15
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Винницкой области коронавирус нашли у 23 человек: в тяжелом состоянии ребенок

6.4т
Читать материал на украинском

В Винницкой области среди 23 госпитализированных с коронавирусом пациентов лишь один находится в тяжелом состоянии, это ребенок.

Глава Винницкой ОГА Владислав Скальский на брифинге сообщил, что по состоянию на 10:00 воскресенья в Винницкой зарегистрировано 78 подозрений на COVID-19, из которых в 23 случаях лабораторные тесты показали "плюс".

При этом образцы материалов еще 16 человек исследуются. Среди заболевших находятся двое детей.

"Состояние у всех удовлетворительное, только один ребенок из Черновицкого района, который находится в Могилев-Подольской больнице, имеет тяжелое состояние. Но в течение последних часов имеем первую положительную информацию о состоянии этого ребенка", – рассказал Скальский.

В Винницкой области коронавирус нашли уже у 23 человек

В Винницкой области коронавирус нашли уже у 23 человек

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 10:00 воскресенья, 29 марта, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине уже достигло 418.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина Винница
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
14
18
Смешно
1
Интересно
10
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги