В Винницкой области из банкомата украли миллион гривен

В ночь на 5 июля в поселке Дашев Винницкой области неизвестные люди ограбили банкомат и унесли около миллиона гривен.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Винницкой области, около 3:35 в полицию поступило сообщение, что в магазине неизвестные люди повредили банкомат с помощью взрывного устройства и автомата, а после украли кассеты с деньгами.

"На месте происшествия полицейские провели первоочередные следственные действия, изъяли вещественные доказательства", – говорится в сообщении.

Согласно данным полиции, сумма похищенных денег составила около миллиона гривен. Сейчас следственным управлением ГУНП в Винницкой области начато уголовное производство по ч.5 ст. 185 УК (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой), за что предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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