В Виннице женщина родила у входа закрытого из-за коронавируса роддома

В Виннице местная жительница Алена, у которой начались схватки, родила ребенка перед роддомом, поскольку учреждение было закрыто на дезинфекцию из-за коронавируса.

Об этом написали Подробности. Роды принял муж беременной.

"Начались схватки... Мы взяли сумки и были готовы. Поехали в роддом спокойно и целенаправленно за третьим ребенком. Муж выгрузил сумки и поставил на стол, который стоял при входе. Я звоню, стучу и никто не отвечает... Я говорю мужу: уже все, уже сильно прихватывает", – рассказала Алена.

После этого ее муж пошел в гинекологическое отделение, где только после длительных звонков и стуков в дверь ему объяснили, что роддом закрыт на дезинфекцию в связи с коронавирусом уже несколько дней.

Женщине пришлось лечь на столи перед родильным отделением и рожать на улице.

"Я кричу: люди, я рожаю... Сказала мужу, чтобы принимал роды, которые были стремительными... Вышла голова, схватки идут, но ребенок не выходит. Этот ребенок уже краснел, синел и чернел. Муж берет за плечико и достал этого ребенка. Но если бы он растерялся, то ребенка бы уже не было", – рассказала Алена.

Ни во время схваток, ни при родах к ней никто из медперсонала не вышел. Медсестры появились только после того, как ребенок появился на свет. Они не поинтересовались, как прошли роды, зато все время повторяли: "Чего вы сюда приехали? Тут же закрыто".

"Они переложили меня спустя еще 10 минут на каталку. Не могли открыть дверь и сообразить, куда меня везти. Даже просили мужа вырвать замок в родильную комнату", – сказала женщина.

Разбираться в случившемся, звонить своему врачу и искать виновных молодая мама не захотела.

"Ребенок здоров и это самое главное. Мы уже не хотим никаких разборок", – объяснила она.

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