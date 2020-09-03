В Виннице заявили о критической ситуации с COVID-19 и попросили сотни коек для больниц

Виннице срочно нужно еще 200 коек из-за критической ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил 3 сентября в Facebook глава Винницкой ОГА Сергей Борзов. Он отметил, что по состоянию на 2 сентября Винницкая центральная районная клиническая больница загружена на 100%.

Винницкая городская клиническая больница № 1 заполнена на 81%.

"Я уже письменно обратился к Сергею Моргунову (мэр Винницы, – Ред.), чтобы власть Винницы наконец увеличила количество коек для госпитализации жителей с подтвержденным диагнозом COVID-19", – сказано в сообщении.

Глава области отметил, что по уровню заболеваемости и постельному фонду контрольная цифра развернутых коек для Винницы должна быть 400 – вдвое больше, чем есть.

“Существует определенный расчет. Понимаю, что День города впереди и всем хочется праздника. Но количество больных у нас растет", – заявил глава области.

Он также сообщил, что за счет больных из Винницы, которых везут лечить в другие районы, там растет количество занятых коек.

"Только этой ночью больных из Винницы госпитализировали до утра в четыре районные больницы – Шаргород, Хмельник, Бар и Калиновку. По состоянию на 3 сентября "маршрут" пациента из Винницы – в Шаргород. И тем самым приближают Шаргородский район к "оранжевой зоне", – подчеркнул Борзов.

Также он напомнил, что Винница, Могилев-Подольский, а также Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы области отнесены к "желтой" зоне.

По состоянию на 3 сентября в Винницкой области зарегистрировано 4 194 случая заражения коронавирусом. Из них 85 человек умерли и 2 873 пациента вылечились.

Виннице срочно нужно еще 200 коек из-за COVID-19. Facebook Сергея Борзова

Письмо главы Винницкой ОГА мэру Винницы. Facebook Сергея Борзова

В Винницкой области зарегистрировано 4 194 случая заражения COVID-19. СНБО

Как писал OBOZREVATEL, мэр города Немиров Винницкой области Виктор Качур, который заболел воспалением легких, обратился к украинцам прямо из больничной палаты и призвал их не быть легкомысленными с опасной болезнью. Для подтверждения своих слов на личной странице в Facebook он опубликовал фото огромной очереди скорых с инфицированными пациентами под стенами лечебного учреждения.