Весь коллектив медиков Винницкой районной больницы утром 4 мая вышел на протест из-за несдержанного обещания власти о выплате 300% надбавок за работу с больными коронавирусом.

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Как сообщает "33 канал", в палатах с инфекционными боксами остались только 10 медсестер и врачей. Весь остальной персонал поддержал митинг и выстроился в масках под стенами медучреждения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Люди требовали от главного врача больницы и от руководства Винницкой РГА выполнения обещаний президента Украины Владимира Зеленского и министра здравоохранения Максима Степанова.

Протест врачей в Виннице "33 канал"

"Мы не сбежали из этой "передовой"! Не спрятались в отпусках или на больничных! Бросили своих детей, мужей и родителей и живем ради спасения пациентов фактически в больнице. А нам за апрель бросили на карточки по 86 копеек доплаты к обычной ставке. А врачам по 1,68 грн! Это как? Пообещали в Киеве и забыли?" – возмутились сотрудники больницы, куда привозят больных с подозрением на COVID-19 со всей Винницкой области.

Протест врачей в Виннице "33 канал"

Протест врачей в Виннице "33 канал"

Но, несмотря на призывы медиков, районные чиновники и администрация больницы лишь сказали в свое оправдание, что есть несогласованность между центральным и местными бюджетами по надбавкам.

Через два часа акции врачи и медсестры убрали плакаты со своими требованиями, однако заверили, что напомнят о них. В случае невыполнения обещаний властями персонал пообещал, что снова выйдет митинговать через неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, фельдшер из Днепра Дмитрий Винниченко шокировал украинцев, показав начисление зарплаты. По нему видно, что одно суточное дежурство медика оценивают в 250 гривен.