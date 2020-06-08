В Виннице в ЗАГСЕ произошла вспышка коронавируса: пришлось закрыть

В Виннице из-за вспышки коронавируса (COVID-19) пришлось закрыть центральный ЗАГС.
Как говорится в сюжете ТСН, заболевание диагностировали у троих сотрудников. Остальная часть коллектива ожидает анализов тестирования.
"Городской ЗАГС на сегодня прекратил прием граждан, работают только с предварительно поданными заявлениями на регистрацию брака без проведения торжеств. Заявления на смерть и рождение можно подать в любом "прозрачном офисе" по месту жительства", – сообщил глава города Сергей Моргунов.
ЗАГС в Виннице
После выявления болезни ЗАГС закрыли, перестав принимать заявления на регистрацию браков. Также были отменены торжественные церемонии.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Виннице в городской больнице №1 отделение для больных с COVID-19 переполнено.
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