В Виннице священника УПЦ МП выгнали из храма: от стащил купол

В Виннице священника УПЦ МП Виктора Парандюка лишили храма св. Александра Невского, после чего он покинул его, прихватив с собой купол.

Священник признался, что демонтировал его. "15 лет назад община нашего храма св. Александра Невского устанавливала этот купол над храмом, а сегодня из-за отказа переходить в ПЦУ нам пришлось его демонтировать. Вот вам и первые результаты "обретения Томоса", – цитирует его слова "Страна".

Отмечается, что подполковник запаса и иерей храма Виктор Парандюк стал известным в городе прежде всего из-за откровенно пророссийской позиции и агрессии к ПЦУ.

Виктор Парандюк Страна

Страна

По мнению военного капеллана Виктора Чверкуна, Парандюк занимается антиукраинской пропагандой за оградой заведения Министерства внутренних дел. Руководитель училища Александр Железняк стал инициатором расторжения договорных отношений с епархией о проведении служб в ведомственном помещении.

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