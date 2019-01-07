В Виннице священника УПЦ МП выгнали из храма: от стащил купол

В Виннице священника УПЦ МП Виктора Парандюка лишили храма св. Александра Невского, после чего он покинул его, прихватив с собой купол.
Священник признался, что демонтировал его. "15 лет назад община нашего храма св. Александра Невского устанавливала этот купол над храмом, а сегодня из-за отказа переходить в ПЦУ нам пришлось его демонтировать. Вот вам и первые результаты "обретения Томоса", – цитирует его слова "Страна".
Отмечается, что подполковник запаса и иерей храма Виктор Парандюк стал известным в городе прежде всего из-за откровенно пророссийской позиции и агрессии к ПЦУ.
Виктор Парандюк
Страна
Страна
По мнению военного капеллана Виктора Чверкуна, Парандюк занимается антиукраинской пропагандой за оградой заведения Министерства внутренних дел. Руководитель училища Александр Железняк стал инициатором расторжения договорных отношений с епархией о проведении служб в ведомственном помещении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томосо предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.
Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.
6 января текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины вручили предстоятелю Православной церкви Украины Митрополиту Киевскому Епифанию.
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