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7 июня • обновлено в 15:56
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В Виннице среди парка нашли более 600 снарядов. Фото

1.9т
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В парковой зоне села Спиченцы Погребищенского района Винницкой области выкопали более 600 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области, саперы изъяли 414 снарядов калибра 45 мм, 213 снарядов калибра 76 мм и один минометный снаряд калибра 82 мм.

"В итоге обнаружено и изъято 628 единиц ВНП: АС-45 – 414 ед., АС-76 – 213 ед., ММ-82 – 1 ед. времен Второй Мировой войны", – отметили спасатели.

В Виннице среди парка нашли более 600 снарядов

В Виннице среди парка нашли более 600 снарядов

vn.dsns.gov.u

6 июня были уничтожены 114 боеприпасов, остальные планировали уничтожить 7 июня.

Село Спичинцы славится парком, расположенным вокруг построенного в конце 19 века дворца Собанских. Парк уже более 20 лет имеет статус объекта природно-заповедного фонда.

В Виннице среди парка нашли более 600 снарядов

В Виннице среди парка нашли более 600 снарядов

vn.dsns.gov.u

В Виннице среди парка нашли более 600 снарядов

В Виннице среди парка нашли более 600 снарядов

vn.dsns.gov.u

В Виннице среди парка нашли более 600 снарядов

В Виннице среди парка нашли более 600 снарядов

vn.dsns.gov.u

В Виннице среди парка нашли более 600 снарядов

В Виннице среди парка нашли более 600 снарядов

vn.dsns.gov.u

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в 30 метрах от Шулявского путепровода нашли склад боеприпасов времен Второй мировой войны.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Винница
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