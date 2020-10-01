В Виннице запытали осужденного: опубликовано видео из тюрьмы

Работники "Винницкого учреждения исполнения наказаний №1" могут быть причастны к убийству осужденного.

Как сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, в суд направлено обвинительное заключение в отношении 6 работников Государственного учреждения "Винницкого учреждения исполнения наказаний №1" и одного осужденного, отбывающего наказание в госучреждении. Инцидент, закончившийся смертью 59-летнего осужденного, произошел 13 июля 2019 года.

В ГБР рассказали, что в этот день 6 работников государственного учреждения завели мужчину в отдельное помещение, где его избили, нанеся ему не менее 85 ударов. Правоохранители установили, что во время избиения потерпевшего в действиях пяти работников учреждения исполнения наказаний содержались признаки пыток.

После избиения рабочие тюрьмы доставили пострадавшего в камеру, где уже другой осужденный нанес ему тяжкие телесные повреждения, приведшие к смерти.

"Таким образом, 5 работников ГУ "Винницкого учреждения исполнения наказаний №1" обвиняются в превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось причинением насилия и совершением пыток заключенного в местах лишения свободы, с целью наказания последнего за совершение им преступления (ч. ст. 365, ч. 1 ст. 127 УК Украины) ", – говорится в сообщении.

В бюро уточнили, что еще один работник учреждения исполнения наказаний обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось причинением насилия в отношении заключенного в местах лишения свободы (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Осужденный обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

"В случае доказательства вины пяти работникам учреждения грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, еще одному работнику – лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, осужденному – наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет ", – пояснили в ГБР.

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