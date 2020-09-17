В Виннице приземлилась тяжелая авиация НАТО. Фото и видео

В Винницу прибыла авиация НАТО, в том числе конвертопланы Bell V-22 Osprey и военно-транспортные самолеты Lockheed C-130 Hercules.

Они прилетели в рамках многонациональных военных учений "Объединенные усилия-2020", сообщается на странице командования Воздушных сил ВСУ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Lockheed C-130 Hercules приземлился в аэропорту Винницы. Facebook Ярослава Мазурца

"На территории Украины впервые состоятся двусторонние учения воздушно-тактической группы Сил специальных операций ВС США в Европе с отработкой совместных задач с подразделениями Сил специальных операций ВСУ", – сказано в сообщении.

Bell V-22 Osprey в Виннице. Facebook Ярослава Мазурца

Так, военнослужащие будут десантироваться из американских самолетов с использованием парашютных систем разного типа и будут выполнять операции в рамках украинско-американских учений Rapid Trident.

Lockheed C-130 Hercules в Виннице. Facebook Ярослава Мазурца

Подразделения стран будут использовать американские самолеты Lockheed МС130 и конвертопланы Bell V-22 Osprey, которые прибыли в Винницу впервые.

Конвертопланы Bell V-22 Osprey примут участие в учениях. Facebook Ярослава Мазурца

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и Румыния провели на Дунае совместные учения Riverian-2020, в рамках которых были отработаны основные виды строев и маневрирования в них.