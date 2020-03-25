В Виннице подтвердили первый случай коронавируса

В Виннице подтвердили первый случай заражения коронавирусом – COVID-19 подтвердился у женщины, возраст которой не уточняется.
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Об этом сообщил эпидемиолог Степан Томин со ссылкой на лабораторные исследования, передает Telegram канал "Коронавирус онлайн".
Отмечается, что женщина находится в инфекционном отделении первой городской больницы. Ее состояние оценивают как нормальное.
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