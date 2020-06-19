В Виннице подтвердилась вспышка COVID-19 на станции скорой: десятки медиков заболели

Виктория Довгань Общество 17:46, 19.06.2020 Обновлено: 17:46, 19.06.2020

На станции скорой помощи в Виннице коронавирусом COVID-19 заразились 76 работников. При этом ее общий штат составляет 203 человека.

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Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов во время онлайн-брифинга на своей странице в Facebook. Он отметил, что ситуация является тревожной (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Из 203 работников 76 работников винницкой станции скорой помощи заболели коронавирусом. Это достаточно серьезный показатель. В большинстве своем заболели водители, фельдшеры, просто врачи медицинских бригад", – рассказал Моргунов.

По его словам, всем сотрудникам медучреждения сделали ПЦР-тестирование. Поэтому скорая помощь не прекращает свою работу, и на вызовы выезжают медики, у которых не было выявлено опасной инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее о том, что в Виннице на станции скорой медицинской помощи в отделении №1 медицинские и немедицинские работники массово болеют пневмониями, спровоцированными заражением СOVID-19, сообщила анонимная сотрудница учреждения.

  • По ее словам, коллеги обращались в городской и областной департаменты здравоохранения, где им якобы сказали, что это не профессиональная болезнь, а они сами виноваты, что заразились.

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