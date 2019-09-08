В Виннице подозреваемый в педофилии повесился на простыне: все детали

В следственном изоляторе временного содержания Винницы покончил жизнь самоубийством 32-летний гражданин Украины, подозреваемый в педофелии.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, которая также заявила о начале проверки по факте происшествия.

Задержание 32-летнего жителя Винницы, которого подозревают в педофелии vn.npu.gov.ua

После того, как 7 сентября Винницкий городской суд взял под стражу 32-летнего винничанина, подозреваемого в распространении детской порнографии и истязании своих малолетних детей, по возвращении из суда в изолятор временного содержания в одиночной камере подозреваемый совершил самоубийство и повесился на простыне.

Работники изолятора предоставили арестованному первую домедицинскую помощь, вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось.

Полицией инициирована проверка Государственным бюро расследований законности действий работников изолятора временного содержания.

Напомним, 5 сентября в Виннице работники полиции задержали 32-летнего винничанина, который подозревается в истязании своих детей и распространении порнографических материалов с несовершеннолетними.

Подозреваемый - 32-летний житель Винницы, у которого на воспитании находятся двое усыновленных детей: 3-летняя девочка и 5-летний мальчик; это дети его бывшей жены, которая судом была лишена родительских прав.

В полиции сообщили, что мужчина в мобильных приложениях распространяет фото и видео материалы, содержащие детскую порнографию.

Во время проведения санкционированного обыска в квартире подозреваемого следователи изъяли электронные носители информации.

В ходе досудебного расследования будет установлено происхождение материалов, содержащих детскую порнографию и детей, изображенных на них.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Киеве поймали на горячем педофила.

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