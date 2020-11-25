В Виннице отказались от главной елки и запланировали перенос выходных

В Винницком городском совете предложили перенести карантин выходного дня вместо субботы и воскресенья на понедельник и вторник. А мэр города Сергей Моргунов уже заявил об отказе от главной новогодней елки.

Как рассказал заместитель винницкого городского головы Андрей Очеретный, окончательное решение о переносе карантина выходного дня должна принять комиссия ТЭБ и ЧС, пишет vlasno.info. Соответствующее обращение также направлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

По мнению представителей местных властей, рабочие субботы и воскресенья позволят предпринимателям получить выручку и выплатить заработную плату своим сотрудникам.

Также Очеретный рассказал, что для местных предпринимателей первой и второй групп депутаты будут инициировать отмену единого налога.

Отказ от главной новогодней елки мэр города на своей странице в Facebook объяснил заботой о здоровье горожан.

"... на сегодня ситуация с заболеваемостью достаточно тревожная: едва ли не каждый день в Украине появляются новые антирекорды. Я искренне желаю, чтобы новогодние праздники жители встретили не в больнице, а в семейном кругу. И не подвергали себя и родных опасности подхватить вирус. Поэтому в этом году главной винницкой елки в Центральном парке им. Леонтовича не будет, а праздничные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат", – подчеркнул он.

При этом праздничная иллюминация на магистральных улицах, украшение центра города и традиционный вертеп на Майдане Незалежности останутся, сообщил городской голова.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Украине в конце декабря могут ввести полный локдаун в случае, если карантин выходного дня не поможет снизить нагрузку на больницы. Окончательное решение могут принять уже в начале следующего месяца. Об этом на заседании Кабинета Министров Украины 25 ноября заявил Шмыгаль.