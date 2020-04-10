В Виннице от коронавируса выздоровела 73-летняя женщина с тяжелой патологией

В Виннице от коронавируса COVID-19 полностью выздоровела 73-летняя пациентка с тяжелой патологией.

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Об этом сообщил мэр города Сергей Моргунов на онлайн-брифинге о ситуации с эпидемией в регионе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Хочу сообщить очень хорошую новость: у нас выздоровела самая пожилая пациентка, 73 лет. У нее ко всему прочему была достаточно тяжелая патология – острый инфаркт и двусторонняя пневмония, плюс еще и COVID-19. Но она уже вылечилась, и вчерашний день провела дома. Желаем ей здоровья", – сказал он.

В Виннице от коронавируса выздоровела тяжелобольная 73-летняя женщина

По словам чиновника, по состоянию на 10 апреля в Виннице зарегистрировано 67 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Возраст инфицированных – от 10 месяцев до 73 лет. Среди них 31 медик. Выздоровели 6 пациентов, в тому числе один медработник с родильного дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко пояснил, почему в Украине так мало людей выздоровели от коронавируса.