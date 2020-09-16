В Виннице нашли футболку с портретом Путина в секонд-хенде. Фото

В городе Винница в одном из магазинов секон-дхенд продавали футболку с портретом президента страны-агрессора России Владимира Путина.

Об этом написала на своей странице в Facebook украинский волонтер Наталья Юсупова, отметив, что возмутительный товар заметили воины ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Город Винница, в магазине секонд-хенд продаются футболки с портретом Путина и надписью: "Нас не догонят". Седьмой год войны, тысячи убитых и раненых, что же вы, подонки, вытворяете! Еще и украиноязычный город! Но наши воины догнали, и нет там более портрета кровавого оккупанта. Вас догонят всех, это вопрос времени", – написала волонтер.

Футболка с портретом Путина. Facebook Натальи Юсуповой

Воины ВСУ уничтожили пропагандистский сувенир. Facebook Натальи Юсуповой

Между тем пользователь Роман Костышин обнародовал видео, на котором видно, как патриоты разорвали одежду с Путиным на куски и выбросили в мусорку. Автор ролика отметил, что администрация магазина пошла на встречу и отдала футболку сама для утилизации.

В комментариях под постом украинцы выразили свое возмущение тем, что в Украине на седьмом году войны продаются сувениры с зачинщиком военного конфликта на востоке и оккупации Крыма.

"Дьявол действует внутри страны! Проверяют реакцию и бдительность населения", "Я из Винниччины, и мне стыдно за это! Простите нас, дорогие Воины", "Отбросы и предатели, к сожалению, таких еще много. Как могли такое позволить владельцы магазина? Идет война седьмой год", "Стыд ... То, что такое продается, – большой стыд", "Обнаглели крайне", "Вот так и живем, на каждом шагу пророссийские подлецы", – пишут люди.

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