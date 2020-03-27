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27 марта • обновлено в 19:59
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Стало известно о вопиющих инцидентах с COVID-19 в Виннице и Конотопе

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"Целительница-биоэнерготерапевт" из Конотопа (Сумская область) 11 дней болела коронавирусом, не обращаясь за медицинской помощью.

Она проконтактировала минимум с 70 людьми, сообщил мэр Днепра Борис Филатов на странице в Facebook 27 марта.

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В результате женщина умерла. "С ней контактировали и обычные врачи", – написал Филатов.

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Он также рассказал о медсестре из Винницы, которая заболела COVID-19, "распивая спиртные напитки с приехавшими из Польши".

"Три дня [она] ходит на работу. Заражает своих родственников и коллег. По итогу – плюс 9 больных", – написал мэр Днепра.

Отметим, он эмоционально высказался об этих случаях, заявив, что "мы живем среди людоедов".

Как писал OBOZREVATEL, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк самоизолировался, поскольку контактировал с начальником полиции Киева Андрем Крищенко (у последнего подтвержден диагноз COVID-19).

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Борис Филатов
Место
Украина
Теги
инфекция вирус врачи болезнь
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