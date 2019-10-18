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19 октября • обновлено в 00:30
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"В Раду пришел черный песец": в сеть попало курьезное видео из парламента

1.1т Читать материал на украинском

В сети показали, как в Верховной Раде после пленарного заседания разгуливала куница.

Видео с животным опубликовал в Facebook депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Пленарная неделя в Раде закончилась неожиданно. Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил. Как в кулуарах появилась эта дикая куница, вопрос", – прокомментировал она.

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В Верховной Раде засняли куницу

В Верховной Раде засняли куницу

По словам нардепа, животное поймали и выпустили на волю.

Пользователей повеселили кадры из парламента. "Может, "белочка", "Это из наших кто-то? Я просто всех еще не запомнил", "Похоже, душа какого-то депутата предыдущего созыва", "Вошкаются по углам в поисках корма", "Это знак!", "Как она без удостоверения зашла?", "Черный песец в Раде", "В кулуарах еще и не такое водится", – написали в комментариях.

"В Раду пришел черный песец": в сеть попало курьезное видео из парламента
"В Раду пришел черный песец": в сеть попало курьезное видео из парламента
"В Раду пришел черный песец": в сеть попало курьезное видео из парламента
"В Раду пришел черный песец": в сеть попало курьезное видео из парламента
"В Раду пришел черный песец": в сеть попало курьезное видео из парламента
"В Раду пришел черный песец": в сеть попало курьезное видео из парламента
"В Раду пришел черный песец": в сеть попало курьезное видео из парламента
"В Раду пришел черный песец": в сеть попало курьезное видео из парламента

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Раде засняли, как после заседания из сессионного зала мешками выносят макулатуру.

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Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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