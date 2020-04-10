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10 апреля • обновлено в 14:09
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В Вербное воскресенье Украине повезет с погодой: синоптик озвучила прогноз на выходные

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В ближайшие выходные, в том числе и в Вербное воскресенье 12 апреля в большинстве регионов Украины осадков не ожидается, температура воздуха прогреется до +15 градусов.

Лишь на крайнем севере и в восточных областях есть вероятность небольшого дождя или просто плотных хмар. Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко.

"Атмосферный фронт, который наконец принес в Украину хотя бы небольшие дожди и похолодание, завтра уже почти оставит нашу территорию. Разве что ночью задержится на крайнем востоке, на Луганщине, вместе с дождиками", – написала она.

В Вербное воскресенье Украине повезет с погодой: синоптик озвучила прогноз на выходные

Температура воздуха 11-го апреля станет ниже, +10... +15 градусов, на востоке даже не выше +8... +13 градусов.

В Вербное воскресенье, 12 апреля, во всех областях Украины будет без осадков, температура воздуха немного повысится. Субботний северо-западный порывистый ветер изменится на юго-западный.

В Киеве 11-12 апреля тоже без существенных осадков, днем столбики термометров покажут 13 градусов.

"А пока заранее ищем каналы, где будем онлайн святить вербу", – подытожила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань уверяет, что перед Пасхой в Украину придет летняя погода, столбики термометров поднимутся выше 20, но на саму Пасху возможен дождь.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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