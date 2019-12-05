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5 декабря • обновлено в 13:16
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В Венгрии назвали Крым Россией: разгорелся скандал

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В Венгрии телеканал "M1", ведущий трансляцию, в том числе, на Закарпатье, угодил в скандал, назвав аннексированный Крым в своем сюжете российской территорией.

Канал продемонстрировал сотни медуз, выброшенных на побережье Крыма со стороны Азовского моря. Видео появилось в Facebook.

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В описании под видео говорится: "Krím-Félsziget, Oroszország – 2019. November 27", что переводится как "Полуостров Крым, Россия – 2019. 27 ноября". Сюжет вышел 29 ноября.

Вещание канал ведет с 1957 года, в 2015 году он стал круглосуточным каналом новостей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее компания Apple сменила отображение территориальной принадлежности оккупированного Россией Крыма в своих сервисах и устройствах.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Аннексия Крыма
Место
Венгрия
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Комментарии на сайте не модерированы
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Это уже тенденция. Но кастрюли это ещё не поняли. Катя Луговская, а в чем заключается скандал. Я бы вам в за такую писанину больше двойки не поставил.
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Мир Миру
Мир Миру
А як же, штраф. Виграш 100%. Більше говорять - більше штрафів :о)
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Драга Іван
Драга Іван
"И эти люди учат нас, как надо ..." (с)
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