В Венгрии назвали Крым Россией: разгорелся скандал

В Венгрии телеканал "M1", ведущий трансляцию, в том числе, на Закарпатье, угодил в скандал, назвав аннексированный Крым в своем сюжете российской территорией.

Канал продемонстрировал сотни медуз, выброшенных на побережье Крыма со стороны Азовского моря. Видео появилось в Facebook.

В описании под видео говорится: "Krím-Félsziget, Oroszország – 2019. November 27", что переводится как "Полуостров Крым, Россия – 2019. 27 ноября". Сюжет вышел 29 ноября.

Вещание канал ведет с 1957 года, в 2015 году он стал круглосуточным каналом новостей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее компания Apple сменила отображение территориальной принадлежности оккупированного Россией Крыма в своих сервисах и устройствах.

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