В Великобритании сообщили об успешности первых испытаний на людях новой вакцины от COVID-19

Компания AstraZeneca заявила об обнадеживающих результатах тестирования вакцины от COVID-19 на людях.

Вакцина против коронавируса, разработанная в Оксфордском университете и в компании AstraZeneca, показала обнадеживающие результаты при тестировании на людях.

Об этом сообщило Reuters. Исследование включало 1077 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 55 лет без истории COVID-19.

По данным, полученным в понедельник, 20 июля, экспериментальная вакцина AstraZeneca COVID-19 оказалась безопасной и вызывала иммунный ответ на ранних стадиях клинических испытаний на здоровых добровольцах, причем самый сильный ответ наблюдался у людей, получавших две дозы.

Вакцина, получившая название AZD1222 и разработанная AstraZeneca и учеными из британского Оксфордского университета, не спровоцировала каких-либо серьезных побочных эффектов и вызвала иммунные реакции антител и Т-клеток, согласно результатам испытаний, опубликованным в медицинском журнале The Lancet.

"Нам еще предстоит проделать большую работу, прежде чем мы сможем подтвердить, поможет ли наша вакцина справиться с пандемией COVID-19, но эти ранние результаты многообещающие", – сказала разработчик вакцины Сара Гилберт.

Она отметила, что исследователям необходимо больше узнать о COVID-19 и продолжить испытания на поздней стадии, которые уже начались.

AstraZeneca подписала соглашения с правительствами по всему миру на поставку вакцины, если она окажется эффективной и получит одобрение регулирующих органов. Компания заявила, что не будет стремиться получить прибыль от вакцины во время пандемии.

"Сегодняшние данные повышают нашу уверенность в том, что вакцина будет работать, и позволяют нам продолжать осуществлять наши планы по ее производству для широкого и справедливого доступа по всему миру", – сказал Мене Пангалос, исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам биофармацевтических препаратов в AstraZeneca.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина планирует подать заявку на получение вакцины от нового типа коронавируса, которую, после проведения соответствующих клинических испытаний, будет поставлять британская компания AstraZeneca.