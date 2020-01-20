В Великобритании герб Украины приравняли к свастике: названа причина

В Великобритании герб Украины внесли в справочник экстремистской символики из-за полка "Азов", деятельность которого широко освещала англоязычная пресса.

Об этом в эфире ObozTV рассказал эксперт по вопросам международной политики Владимир Воля. Эксперт отметил, что кроме украинского тризуба в справочнике присутствует национальная символика других стран Европы.

"Если говорить о том, чьи гербы попали в этот справочник, то это и герб Федеративной Республики Германия, и флаг самой Великобритании, потому что там есть такие организации, как "Национальный фронт" (ультраправое движение. – Ред.). Есть герб Польской республики", – отметил Воля.

По мнению эксперта, составители справочника внесли туда все эмблемы и символы, которые в англоязычной прессе и в соцсетях были связаны с представителями правых радикальных организаций.

"Есть и немецкий орел, который сейчас герб Федеративной Республики Германия, и польский орел на гербовом щите. Скорее всего, внесли все, что используется представителями радикальных групп. Я думаю, в данном случае наш тризуб стал заложником полка "Азов", который очень много освещали в англоязычной прессе. В "Азове" и "Национальном корпусе" очень активно использовали в том числе модифицированный тризуб. Много символов, в том числе и герб Украины", – рассказал он.

Как подчеркнул Воля, украинское посольство должно настаивать на том, чтобы из справочника исключили украинский герб.

"Все, чем пользуются правые радикалы, независимо от того, герб это или не герб, попало в этот справочник, в том числе британский флаг. Если они включили символику с британским флагом в этот справочник, не удивительно, что они включили и другие гербы государств, в том числе Украины, Германии и Польши", – заключил он.

theguardian.com

theguardian.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в руководстве по противодействию экстремизму, подготовленном полицией Великобритании, в разделе знаков и символов праворадикальных групп размещен национальный герб Украины. В пособии тату с гербом подали под названием "Украинский трезубец (националистический)". Изображение размещено рядом со свастикой и другой нацистской символикой. Также в справочнике содержится эмблема полка "Азов".

Посольство Украины в Британии потребовало официальных извинений и удаления изображения.

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