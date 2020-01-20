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20 января • обновлено в 12:44
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В Великобритании герб Украины приравняли к свастике: названа причина

1.8т
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В Великобритании герб Украины внесли в справочник экстремистской символики из-за полка "Азов", деятельность которого широко освещала англоязычная пресса.

Об этом в эфире ObozTV рассказал эксперт по вопросам международной политики Владимир Воля. Эксперт отметил, что кроме украинского тризуба в справочнике присутствует национальная символика других стран Европы.

"Если говорить о том, чьи гербы попали в этот справочник, то это и герб Федеративной Республики Германия, и флаг самой Великобритании, потому что там есть такие организации, как "Национальный фронт" (ультраправое движение. – Ред.). Есть герб Польской республики", – отметил Воля.

По мнению эксперта, составители справочника внесли туда все эмблемы и символы, которые в англоязычной прессе и в соцсетях были связаны с представителями правых радикальных организаций.

"Есть и немецкий орел, который сейчас герб Федеративной Республики Германия, и польский орел на гербовом щите. Скорее всего, внесли все, что используется представителями радикальных групп. Я думаю, в данном случае наш тризуб стал заложником полка "Азов", который очень много освещали в англоязычной прессе. В "Азове" и "Национальном корпусе" очень активно использовали в том числе модифицированный тризуб. Много символов, в том числе и герб Украины", – рассказал он.

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Как подчеркнул Воля, украинское посольство должно настаивать на том, чтобы из справочника исключили украинский герб.

"Все, чем пользуются правые радикалы, независимо от того, герб это или не герб, попало в этот справочник, в том числе британский флаг. Если они включили символику с британским флагом в этот справочник, не удивительно, что они включили и другие гербы государств, в том числе Украины, Германии и Польши", – заключил он.

В Великобритании герб Украины приравняли к свастике: названа причина

theguardian.com

В Великобритании герб Украины приравняли к свастике: названа причина

theguardian.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в руководстве по противодействию экстремизму, подготовленном полицией Великобритании, в разделе знаков и символов праворадикальных групп размещен национальный герб Украины. В пособии тату с гербом подали под названием "Украинский трезубец (националистический)". Изображение размещено рядом со свастикой и другой нацистской символикой. Также в справочнике содержится эмблема полка "Азов".

Посольство Украины в Британии потребовало официальных извинений и удаления изображения.

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Темы
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Персона
Владимир Воля
Место
Великобритания
Теги
"Азов" Национальный корпус
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фил филька
фил филька
ну что упоротые доигрались?) вот и здесь на обосе (да и в других подобных газетенках) упоротые своим поведением очень профессионально и талантливо де би ли зируют образ нормального украинца. но я то знаю что украинцы хорошие люди, так что упоротые не старайтесь)))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Всех фaшистов включили в справочник - немцев, англичан, поляков и чубатых
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Жовто блакитну тряпку давно уже узаконили как символ больных синдромом Дayнa..... тризуб попер дальше...экстремисты вы, свiдомо MAHДАйнутая мpaзота!
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