В Ватикане впервые показали украинский рождественский вертеп. Фото

Юрий Сергиенко Общество 00:58, 14.12.2020

На международной выставке в Ватикане впервые представили украинский рождественский вертеп.

Экспозиция "100 вертепов мира" открылась на площади Святого Петра 13 декабря, сообщает "Радио Свобода" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В этом году мероприятие, которое обычно проходит в ватиканских дворцах, из-за пандемии коронавируса проводят на открытом воздухе.

В Ватикане впервые представили украинский вертеп.
"Радио Свобода"

Автором украинского вертепа является схимонахиня Украинской греко-католической церкви Теодозия Полотнюк. Она родом из Львовской области, но долгое время служила в Донецко-Харьковском экзархате, а затем основала Свято-Успенский женский скит на Донетчине. Последние два года женщина живет в Тернопольской области.

Представленная ею работа изготовлена из экологических материалов: картона, моха, древесины, глины, камня и песка.

Украинский вертеп изготовлен из экологических материалов.
"Радио Свобода"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ватикане 11 декабря зажгли главную рождественскую елку, а также открыли вертеп.

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