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1 июня • обновлено в 13:44
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В вагоне грязь, на полу семечки: "Укрзалізниця" в первый же день попала в скандал. Видео

3.6т
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"Укрзалізниця" попала в скандал в первое же утро после возобновления ж/д сообщения в Украине.

В Telegram-канале PavlovskyNews опубликовано видео, снятое одной из пассажирок пригородной электрички (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В электричках не проводится дезинфекция

В электричках не проводится дезинфекция

Женщина демонстрирует большой слой пыли и грязи на окнах и лавках в вагоне, а также шелуху от семечек на полу, которую даже не удосужились подмести.

Согласно новым требованиям вагоны должны дезинфицироваться каждый раз после выхода на маршрут. Также проводникам положено регулярно проводить уборку в салонах.

Кроме того, в "Укрзалізниці" произошел еще один инцидент – за день до официального старта ж/д перевозок на перегоне Помошная – Новоукраинка Одесской железной дороги полностью сгорел головной вагон электропоезда.

"Сам состав был выпущен почти 50 лет назад, тогда как "Укрзалізниця" последние 12 лет вообще не покупает электропоезда для пригородных перевозок", – говорится в сообщении.

В вагоне грязь, на полу семечки: "Укрзалізниця" в первый же день попала в скандал

Telegram\PavlovskyNews

В вагоне грязь, на полу семечки: "Укрзалізниця" в первый же день попала в скандал

Telegram\PavlovskyNews

В вагоне грязь, на полу семечки: "Укрзалізниця" в первый же день попала в скандал

Telegram\PavlovskyNews

В вагоне грязь, на полу семечки: "Укрзалізниця" в первый же день попала в скандал

Telegram\PavlovskyNews

Как писал OBOZREVATEL, с 1 июня "Укрзалізниця" частично восстановила свою работу. Первый поезд в понедельник отправился со столичного вокзала по маршруту Киев-Константиновка. На данный момент украинцам доступно около 30 направлений.

Кроме того, восстановлено движение пригородных поездов. С 1 июня на маршруты вышли 214 электричек.

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Место
Украина
Теги
поезд Укрзалізниця
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