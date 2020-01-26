В Ужгороде сожгли авто известного дипломата – СМИ

В ночь на 26 января в Ужгороде сгорел автомобиль Mercedes-Benz 2013 года выпуска.

Об этом сообщила полиция Закарпатья. Журналист Виталий Глагола написал на своей странице в Facebook, что авто принадлежит 49-летнему дипломату, бывшему послу Украины в Швейцарии Игорю Диру (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня, 26 января, около 2:20 в полицию поступило сообщение от работников УГСЧС в Закарпатской области о том, что на Славянской набережной в городе Ужгород горит автомобиль. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Установлено, что горел автомобиль марки "Mercedes-Benz" 2013 года выпуска. Предварительная правовая квалификация – часть 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Назначены соответствующие экспертизы, в ходе которых будут установлены причины возгорания автомобиля", – сообщили в полиции.

В Ужгороде сожгли авто известного дипломата 0312.UA

Местный сайт 0312.ua также сообщает со ссылкой на источники, что авто вероятно принадлежит известному дипломату – Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины, в свое время занимавшему одну из руководящих должностей в Секретариате президента и занимавшему высокие дипломатические посты.

Отметим, что Игорь Дир родился 11 августа 1971, ему 49 лет. С 2007 по 2008 год был руководителем Главной службы внешней политики Секретариата президента. В 2008-2014 годах работал послом Украины в Швейцарии.

Игорь Дир Игорь Дир Facebook

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