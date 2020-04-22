В Ужгороде начали внезапно латать дорогу возле больницы перед приездом Шмыгаля. Фото и видео

В Ужгороде начали спешно ремонтировать дорогу возле Закарпатской областной клинической больницы им.Андрея Новака, где лечат больных COVID-19, перед приездом премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра здравоохранения Максима Степанова и главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

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Об этом написал журналист Виталий Глагола на своей странице в Facebook. Он также разместил видеоролик с ремонтом дорожного покрытия (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Завтра в Закарпатскую областную больницу имени Новака приедет премьер-министр Денис Шмыгаль, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко... Городские власти Ужгорода спешно ремонтируют въезд в больницу со стороны улицы Новака", – написал он.

В Ужгороде начали внезапно латать дорогу возле больницы перед приездом Шмыгаля Facebook/Виталий Глагола

Журналист отметил, что на видео также видно, как параллельно с ремонтом возле больницы проводилась дезинфекция скорой, которая привезла в медучреждение, вероятно, пациента с коронавирусом COVID-19.

По его словам, по дороге, которую решили подлатать, ранее годами ездили скорые по огромным ямам, и никого это не беспокоило.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 22 апреля в Украине было зафиксировано 6592 случая заражения коронавирусом. Умерли уже 174 человека, а выздороветь удалось 424-м.